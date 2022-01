Commissione di parità. La maggioranza chiede le dimissione della presidente Maria Grazia La Selva

"Con dispiacere comunichiamo che la maggioranza dei Commissari della Commissione Regionale di Parità e di Pari opportunità ha chiesto le dimissioni della Presidente,Maria Grazia La Selva" Questo il comunicato dove la maggioranza dei commissari facenti parte della commissione Regionale di Parità e di pari opportunità dove spiegano le motivazioni di tale decisione e continuano:

"Tale iniziativa si è concretizzata nell’ultima riunione di Commissione del 27/01/2022, ove emergeva un malcontento lamentato da tutti i presenti alla riunione e scaturisce anche da un sostanziale blocco delle attività dovuto ad una gestione monocratica,antidemocratica e non collegiale. Le difficoltà, emerse da tempo,hanno provocato la mancata realizzazione delle iniziative programmate per l’anno 2021,e non hanno consentito ai Commissari di condividere e approvare la Programmazione per il 2022,da presentare al Consiglio Regionale entro il 30 Novembre.La richiesta di dimissioni avanzata è motivata dalla necessità di rimuovere gli ostacoli che impediscono alla Commissione di operare secondo le finalità egli obiettivi che le sono propri,vale a dire stimolare l’attuazione in regione di politiche di genere nell’interesse di tutte le donne e i soggetti deboli in tutti i campi".