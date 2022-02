Nuovo vaccino Novavax. Fanelli: quando e come in Molise?

"Da più parti, mi giungono numerose richieste di informazioni circa i tempi di arrivo e le modalità di somministrazione in Molise del nuovo vaccino Novavax, le cui prime forniture stanno per arrivare in Italia."Micaela Fanelli consigliera regionale del PD scrive al presidente della regione Molise Donato Toma

"Un preparato basato su una tecnologia più "tradizionale", la stessa usata da decenni per immunizzare contro Epatite B e Meningococco B, rispetto a quella più innovativa dei vaccini di Moderna e Pfizer-Biontech, che si spera possa contribuire a convincere anche gli indecisi sulla necessità di sottoporsi alla vaccinazione, tra i pochi strumenti attualmente a nostra disposizione contro il Coronavirus.

Ho quindi scritto formalmente al Presidente Toma, chiedendogli di fornire tutte le notizie in suo possesso sui tempi di arrivo, sulle scorte, sulle modalità di somministrazione, a chi e dove sarà somministrato e se si accorderà ai molisani la possibilità di scegliere il tipo di vaccino, venendo così incontro alle esigenze di tutti.

Forse, vediamo la luce in fondo al tunnel della pandemia. E proprio per questo dobbiamo restare uniti e determinati, non abbassare la guardia e completare il ciclo vaccinale a tutta la popolazione.

Ce la possiamo, ce la dobbiamo fare!"

