Sanremo, il gesto del battesimo fa arrabbiare i cattolici. Don Francesco Martino: Boicottiamo la visione

Blasfemo, vergognoso. Penoso. Inaccettabile. Più che benedetto, Achille Lauro viene crocifisso per la sua performance. Primo a esibirsi, l'artista romano – a petto nudo con indosso solo dei pantaloni di pelle – canta Domenica, accompagnato dal coro ghospel, scatenando la rabbia dei cattolici. Nel finale del suo show inscena un battesimo facendosi cadere dell'acqua sul volto da una grande conchiglia.Un show che fa storcere il naso a svariati vescovi e preti. Don Francesco Martino, Parroco a Belmonte Del Sannio e noto per le sue lunghe battaglie a difesa dell' Ospedale San Francesco Caracciolo di Agnone, lancia un appello a boicottare la visione dello spettacolo canoro che si sta svolgendo a Sanremo :

"APPELLO A TUTTI I CATTOLICI CREDENTI.

Noi cattolici siamo tolleranti, rispettosi delle opinioni di tutti e non ci permettiamo di offendere chi non la pensa come noi. Ma non possiamo sopportare che la nostra fede, il nostro credo, i nostri valori siano derisi e sbeffeggiati. In maniera non violenta ed efficace abbiamo un solo modo per protestare : boicottare la visione in tv del festival di Sanremo ed invitare tutti i credenti di buona volontà a fare altrettanto. È il modo più efficace per protestare, senza fare crociate o polemiche, visto che stamane tutti si gloriavano per il 53% di share. È l'unico modo per far capire loro, facendo precipitare l'audience, che devono smetterla di offendere i credenti"

Don Francesco Martino