Webinar, risorse Pnrr: Avvisi pubblici per la valorizzazione di borghi, parchi e giardini storici

Gli Avvisi pubblici che destinano risorse del Pnrr alla valorizzazione dei borghi, dei parchi e dei giardini storici costituiscono un’allettante opportunità per un territorio, come quello molisano, che trova i suoi punti di forza nell’incanto dei borghi, nelle bellezze paesaggistiche e ambientali e che ha, dunque, tutti i requisiti per poter concorrere. Riuscire a captare queste risorse significa porre le condizioni per una straordinaria operazione di rilancio dei territori e di conoscenza diffusiva del nostro importante patrimonio.

Lo ha evidenziato, questa mattina, il presidente della Regione Molise, Donato Toma, in apertura dei lavori di un webinar sugli Avvisi. Forum voluto dal governatore e dall’assessore Cotugno, organizzato in collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti, soggetto individuato quale advisor, proprio per fornire informazioni tecniche ai sindaci in ordine alle procedure da seguire per la partecipazione, la cui scadenza è fissata al prossimo 15 marzo.