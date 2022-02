Tagli ai fondi non autosufficienza, 83 famiglie private del contributo. Facciolla: la Regione Molise ha deciso di non contribuire con la quota di cofinanziamento

Il consigliere regionale del Pd Vittorino Facciolla in una nota scrive:

"In questi giorni è stato pubblicato il nuovo Avviso sulla Non Autosufficienza, atteso dall’estate 2021.

Il ritardo accumulato ha portato con sé non pochi disagi alle famiglie che da sole hanno dovuto affrontare e stanno ancora affrontando da giugno 2021 tutto il peso della quarta ondata Covid.

E il consigliere prosegue affermando che:

"Nel periodo più complesso della pandemia, sono rimaste senza il sostegno della Regione.

Alcuni Centri Socio Educativi hanno addirittura dovuto sospendere le loro attività poiché senza fondi per continuare.

Ma la cosa più grave è che la Regione Molise ha deciso di non contribuire con la quota di cofinanziamento che si andava ad aggiungere alle risorse assegnate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Parliamo di 400.00 euro che non risultano iscritti nella Determinazione n. 7405 del 03/12/2021 e che tradotto vuol dire che 83 famiglie si vedranno private del diritto di accedere al contributo mensile di 400€ previsto per i caregiver.

L’ammanco di 400.000 mila euro per la Non Autosufficienza (x 2 considerando anche lo scorso anno) sommato con il taglio di 600.000 euro della spesa sociale per gli Ambiti territoriali, ci parla di una Regione che ha deciso di non investire (nel periodo più complesso della sua storia recente) sulla popolazione più fragile e debole.

I molisani non meritano ulteriori affronti, noi tutti non meritiamo un giorno di più di un simile malgoverno."