Purtroppo nella Atene del sannio, alias agnone, le buche e i rattoppi stradali sono numerosi e molto evidenti. Queste immaggini che mostriiamo con video e foto si trovano in via Verdi, la strada dove e' situato il Comune. Smottamenti, rattoppi e buche nelle coperture del marciapiede in vetro resina. Uno dei quadranti e' completamente rotto,potrebbe costituire un pericolo per anziani e bambini.