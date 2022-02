Agnone-Scuola-Partecipazione. I genitori: Avviare un tavolo permanente di confronto famiglie-scuola

Scuola Agnone, I Rappresentanti dei Genitori scrivono al Dirigente Scolastico dell’I.O.”G.N.D’Agnillo” Prof.ssa Tonina Camperchioli al collegio dei docenti dell’I.O. .”G.N.D’Agnillo” Agnone e richiedono di costituire un tavolo permanente Scuola-Rappresentanti dei genitori per sopperire alla mancanza del consiglio di istituto e fra gli obbiettivi principali "quello di realizzare un processo partecipativo e sinergico che consentirebbe una condivisione su alcune scelte ritenute fondamentali per la crescita dei nostri figli;"

Ecco la richiesta:

Gentili Tutti, facendo seguito all’esigenza emersa nel corso dell’ultimo incontro “Scuola-Genitori” del 02 Dicembre 2021, con la presente, si chiede di procedere con urgenza alla costituzione di un Tavolo Permanente Scuola – Famiglia. La costituzione del Tavolo in oggetto, come più volte osservato, permetterebbe tra l’altro:

 di sopperire l’attuale mancanza del Consiglio di Istituto;

 di realizzare un processo partecipativo e sinergico che consentirebbe una condivisione su alcune scelte ritenute fondamentali per la crescita dei nostri figli;

 di cogliere nuove opportunità;

 di individuare nuove esigenze e progettualità che porterebbero senz’altro la scuola ad essere ancora più vicina ai bisogni reali degli studenti ed al contempo maggiormente appetibile a livello territoriale;

 di supportare la scuola nella progettazione delle risorse messe in atto dalla Strategia Nazionale Aree Interne, dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, etc..;

 di affrontare in un luogo deputato a ciò dibattiti utili per il bene dei ragazzi…

Ci piace pensare l’ attivazione del Tavolo richiesto, come l’ apertura di un nuovo “laboratorio di Idee” ove la Scuola e le Famiglie, in relazione alle proprie competenze, possano contribuire a realizzare una Proposta Formativa ancora più completa ed all’avanguardia includendo nella stessa progetti di potenziamento sull’ Arte, il Teatro, la Cultura, lo Sport, il Multilinguismo, la Fotografia, l’ Informatica avanzata… e che conferisca ancor di più ai nostri ragazzi le capacità necessarie a cogliere le sfide del futuro. Una Scuola che, malgrado posta in un’Area interna e Marginale, possa rappresentare anche un attrattore per il nostro Paese divenendo in tal modo maggiormente attraente anche per gli studenti dei territori limitrofi.

Fiduciosi di un cortese e sollecito riscontro in merito, porgiamo i nostri più cordiali saluti

F.to I Rappresentanti dei Genitori