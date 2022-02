Agnone-Nasce la "Casa Funeraria Appugliese L. e Porfilio M." per l'addio ai propri cari.

Ad Agnone, a pochi passi dal cimitero, apre la casa funeraria Appugliese & Porfilio,realizzata per vegliare i propri cari fino al momento delle esequie, un luogo speciale progettato per favorire l'intimità necessaria nei momenti di difficoltà.

«Finalmente siamo lieti di annunciarvi l'apertura della "Casa Funeraria Appugliese L. e Porfilio M."La Casa Funeraria è diventata ormai una realtà in forte crescita ed espansione.

Il nostro obiettivo infatti, è quello di ricreare un luogo raccolto, sicuro e riservato dove poter porgere l'ultimo saluto ai propri cari, circondati da professionalità, competenza, ma soprattutto tranquillità e pace.Abbiamo pensato ad una struttura adatta a tutti, un luogo in grado di offrire riservatezza lontano dalla tradizionale concezione di obitorio, un edificio in cui ogni cosa è stata pensata per creare un’atmosfera intima, accogliente e tranquilla» spiegano Massimo Porfilio e Lucio Appugliese, i titolari