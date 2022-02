Polizia di Stato - Isernia: L’atleta delle Fiamme Oro Daniele D’Onofrio vince il “1° Trofeo Provincia di Isernia - Città di Venafro”.

Un altro successo per l’atleta delle Fiamme Oro Daniele D’Onofrio che ha vinto la gara podistica di mezza maratona nazionale su strada “1° Trofeo Provincia di Isernia – Città di Venafro”, che si è svolta ieri a Venafro, classificandosi primo tra gli oltre 600 atleti che vi hanno partecipato.

Nato a Castel di Sangro (AQ) l’8 ottobre 1993, Daniele è entrato a far parte della grande “famiglia” della Polizia di Stato da luglio 2017.

Il maratoneta si è avvicinato gradualmente all’atletica leggera, cominciando con le campestri e le corse su strada e scoprendo solo successivamente la pista.

Nel 2015, si è laureato campione italiano promesse sui 10 mila metri, piazzandosi terzo sui 5000 metri.

Nel 2016, si è laureato campione italiano assoluto di mezza maratona correndo in 1h 3’ e 29”, confermando con la Nazionale il titolo a squadre nella Coppa Europa di Mersin e cogliendo anche il bronzo a squadre nella mezza maratona agli Europei di Amsterdam.

A Daniele i complimenti del personale della Polizia di Stato di Isernia e un grosso in bocca al lupo per la sua partecipazione alla maratona di Siviglia, in programma per domenica 20 febbraio.