Agnone, allarme processionaria al cimitero

Abbiamo appreso dell’esistenza di un'infestazione di processionaria presso il Cimitero Comunale di Agnone, situazione che genera una condizione di pericolo sia per la salute dei visitatori che per la salvaguardia degli alberi che decorano il luogo dedicato al riposo ed alla memoria dei nostri cari.

Nei confronti della processionaria sussiste a carico del Comune di Agnone l’obbligo normativo (D.M. 30/10/2007, GU n. 40 del 16-2-2008) di provvedere al contrasto della sua diffusione. L’omissione degli adempimenti volti al contrasto delle infestazioni di processionaria potrebbero addirittura dare luogo a responsabilità amministrative penali a carico del Comune guidato dalla giunta Saia

La processionaria, infatti, è un animale infestante altamente nocivo sia per la sopravvivenza delle specie vegetali che per la salute di quelle animali, compreso l’uomo.Le guardie ambientali d'Italia tra l'altro, invitano i comuni ad emanare un’ordinanza sindacale che obblighi anche i privati ad intervenire così come previsto dal D.M. del 30/10/07.