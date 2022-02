Meteo: arriva la neve nel weekend, Ecco dove e quando

TANTA NEVE IN ARRIVO SULL'APPENNINO. Il fronte freddo in discesa dal Nord Europa che nel weekend attraverserà l'Italia da nord a sud sarà carico di instabilità e concentrerà i suoi effetti lungo la dorsale appenninica, da nord a sud. La nuova massa d'aria che irromperà sulle nostre regioni sarà causa di forti venti, un deciso calo delle temperature, di conseguenza anche del limite delle nevicate, previste anche a quote basse, localmente addirittura di pianura. e Le precipitazioni sui settori più esposti potranno divenire abbondanti, con importanti accumuli di neve fresca sui versanti adriatici dell'Appennino. L'arco alpino invece rimarrà ancora una volta praticamente a secco, se non per qualche sparuto fiocco venerdì sui settori confinali. Ecco cosa dovrebbe aspettarci nel weekend.

Venerdì solo qualche fiocco in arrivo sui confini alpini, anche a quote basse, fiocchi un po' più consistenti in serata su Carnia e Giulia già da quote di collina. Dal pomeriggio prime nevicate in arrivo sull'Appennino Tosco-Emiliano, in calo a 700/800m in serata.

Sabato nevicate in decisa intensificazione sull'Appennino settentrionale, accompagnate anche da qualche temporale. Nevicate che si estenderanno al settore laziale-abruzzese in giornata ed entro sera fino a quello più meridionale. Limite neve fino a quote collinari sull'Appennino Romagnolo, residue nevicate al mattino su quello Emiliano, ma in esaurimento. Sull'Appennino marchigiano neve dai 300-500m ma a tratti fino in pianura sulle zone più interne. Quota neve in calo fino a 300/500m la sera sulla dorsale appenninica centrale, 700/800m sul settore campano-molisano, 1000/1100m su quello calabrese. Accumuli importanti attesi sul versante adriatico centrale dell'Appennino, con punte di circa 80cm sui Sibillini oltre i 1000m, mezzo metro dai 600/800m, oltre un metro possibile in Abruzzo sul Gran Sasso oltre i 1500m. Neve a Campobasso e Potenza, fiocchi anche su Urbino e l'Aquila (circa 10cm), possibili fiocchi misti a pioggia in giornata ad Ascoli Piceno.

Domenica ancora nevicate sulla dorsale adriatica, seppur in attenuazione nel corso della giornata rispetto a sabato, con quota neve dai 100/400m, superiori sul settore calabro-lucano. Neve in arrivo anche sui rilievi della Sicilia settentrionale, oltre i 1000m. Possibili ulteriori accumuli di circa 20cm tra Sibillini e Gran Sasso oltre i 1500m, neve a Campobasso e Potenza.

Da lunedì ultime nevicate sull'Appennino meridionale fino a quote collinari, torna il bel tempo sul restante settore appenninico ma con clima freddo. Attenzione: vista la distanza temporale l'evoluzione potrebbe subire modifiche. Vi consigliamo di seguire i prossimi aggiornamenti.