Carabinieri, Pasqualino Palmiero agnonese è il nuovo comandante della stazione di San Benedetto del Tronto

E’ il Luogotenente C.S. Pasqualino Palmiero, 55 anni, sposato con tre figli, agnonese d’origine, il nuovo Comandante di Stazione di San Benedetto del Tronto. Da tanti anni già in servizio a San Benedetto con incarichi di carattere operativo, il Luogotenente Palmiero ha maturato una corposa esperienza professionale in campo investigativo. Profondo conoscitore delle dinamiche d’interesse della cittadina, è molto apprezzato e stimato anche per le sue qualità umane. Il delicato e ambito incarico di Comandante di Stazione è il coronamento di una carriera ultratrentennale che certamente gli porterà importanti soddisfazioni lavorando a stretto contatto della cittadinanza con indiscussa disponibilità. Al Luogotenente Palmiero, ricevuto nella mattinata prima di intraprendere il nuovo incarico anche dal Col. Giorgio Tommaseo, Comandante Provinciale dei Carabinieri, vanno i migliori auguri di buon lavoro da parte di tutti i Carabinieri del Comando Provincial

