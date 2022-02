Attacco della Russia all'Ucraina, Aida Romagnuolo: "Evento drammatico, vicinanza ai civili e sostegno agli Alleati"

"È la notizia che non avremmo voluto mai sentire. Invece. Un risveglio amaro. Quanto annunciato nei giorni scorsi è diventato realtà. Dalla Russia l'intervento armato in Ucraina. Gli attacchi militari contemporanei nella notte in diverse città strategiche, a partire dalla capitale Kiev. Un atto non giustificabile che potrebbe portare a conseguenze terribili. Mentre un popolo si trova costretto a subire le decisioni di Putin che continua a ripetere di voler 'demilitarizzare ma non occupare'. Con il cuore in mano e l'animo a pezzi penso ai civili, donne, bambini, uomini vittime di una violenza inaudita, di una guerra che non meritano": queste le parole della consigliera regionale Aida Romagnuolo, a poche ore dagli eventi che stanno interessando il Paese dell'Est.

L'esponente di palazzo D'Aimmo, nella circostanza, resta in linea con le parole della leader di Fratelli di Italia, Giorgia Meloni, che, dal canto suo condanna i fatti, rimarcando l'importanza di una assunzione di responsabilità non eludibile, schierandosi con i propri alleati: la Nato, l'Europa e gli Usa.