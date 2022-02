Vastogirardi, contributi alle attività economiche, commerciali e artigianali: assegnati 19mila euro a nove imprese

Contributi alle aziende

In riferimento al Bando Comunale dello scorso novembre per contributi alle attività economiche, commerciali e artigianali, si comunica l'assegnazione di finanziamenti per un importo complessivo di 19.069,73 euro a 9 imprese operanti nel comune di Vastogirardi che ne hanno fatto richiesta.

Il contributo concesso, nella forma del fondo perduto, è stato pari all'80% dell'investimento proposto dalle aziende, con limite massimo pari a 4.000 euro.

Tutte le domande pervenute sono state accolte. Le tipologie di intervento presentate hanno riguardato acquisto di macchinari, arredi e attrezzature, nonchè progetti di miglioramento dell'aspetto estetico delle attività e sono risultate tutte funzionali e strategiche agli obiettivi del bando.

Si ringraziano gli imprenditori di Vastogirardi per aver apprezzato l'iniziativa e per aver condiviso con questa Amministrazione le logiche alla base della costruzione e realizzazione del bando.