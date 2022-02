Maltempo: Mezzi della Provincia di Campobasso al lavoro

Mezzi della Provincia di Campobasso al lavoro ininterrottamente dall'inizio dell'ondata di maltempo.

La notte tra sabato 26 e domenica 27 febbraio 2022 è stata di difficile gestione per la bufera di neve e per il vento, che ha fatto cadere alberi e pali, soprattutto nelle alture, come sulle strade provinciali di Campitello Matese e Cercemaggiore.

Spirito di abnegazione rispetto a un'azione resa più difficile dalla mancanza di carburante nelle stazioni di servizio, a causa del blocco degli autotrasportatori, i quali stanno protestando contro il caro carburante.

Al fine di sopperire alla mancanza di carburante si è reso necessario, in diverse occasioni, di rientrare a Campobasso e ritornare in loco per le operazioni di sgombero neve necessarie.

"Il ringraziamento va a tutti coloro che da oltre trenta ore stanno lavorando sulle strade provinciali - ha affermato il Presidente della Provincia di Campobasso, Francesco Roberti - Mi risulta che siano state svolte le operazioni necessarie per favorire la circolazione del traffico e che particolari problemi non ci siano stati. Mi compiaccio con tutti gli operai per l'opera svolta e che hanno ancora davanti diverse ore di lavoro".