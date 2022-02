Agnone, videomessaggio del Sindaco Saia: domani scuole aperte. 42 casi Covid Positivi attualmente presenti

ll sindaco Daiele Saia nel suo video messaggio domenicale sull'aggiornamente dei casi positivi al covid presenti in Agnone era vestito dei colori della bandiera ucraina e sul monitor del pc sulla sua scrivania c'era la bandiera ucraina. Ha espresso il suo fermo dissenso all'invasione ucraina da parte della Russia di Putin e il suo no alle guerre e per la pace.

Ha dichiatato inoltre che gli attuali casi positivi al covid 19 presenti ad Agnone sono 42. Domani lunedi 28 febbraio continua lo screening con i tamponi orofaringei presso lo Chalet Belsito. E in merito al maltempo che ha interessato l'Alto Molise con bufere di vento e neve, ha comunicato che le scuole di ogni ordine grado domani saranno regolarmente aperte viste le condizioni meteo in miglioramento

GUARDA IL VIDEO MESSAGGIO https://www.facebook.com/100027340729530/videos/1638826903134253