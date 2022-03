Gemelli Molise, al via era 'Responsible Capital'

CAMPOBASSO, 04 MAR - "Puntiamo sul Molise e investiamo nel 'Gemelli Molise', a Campobasso, con l'intento di promuovere ancora di più quella che è già un'eccellenza.

Dovrà diventare un faro per la sanità nel Centro-Sud.

Inizieremo a sviluppare i nostri progetti proprio da qui, il nucleo della nostra strategia in Italia sarà a Campobasso". Lo ha detto in conferenza stampa Stefano Petracca, presidente e fondatore di 'Responsible Capital', società di investimenti con sede a Zurigo che ha acquisito il 90% delle quote di 'Gemelli Molise spa', mentre il 10% resta alla Fondazione Policlinico universitario 'Agostino Gemelli Irccs'. "Il Gemelli Molise - ha aggiunto - ha un potenziale enorme e noi non entriamo con idee preconcette. La strategia verterà sull'eccellenza dello staff e del personale e il piano industriale verrà creato e condiviso con tutti gli attori del territorio. Offriremo - ha proseguito - un servizio medico di eccellenza e questo ospedale dovrà essere sempre più motivo di orgoglio per il territorio e potenziale fonte di benessere e ricchezza per la regione Molise".

Nel nuovo Consiglio di Amministrazione, presieduto da Stefano Petracca, siedono anche Patrick Rutishauser, avvocato e Chief operating officer (Coo) di Responsible Capital, Maurizio Panunzio, medico e partner di Responsible Capital, Thomas Szucs, medico, docente universitario e direttore dell'European Center of Pharmaceutical Medicine dell'Università di Basilea, oltre che fondatore del Centro di Farmaeconomia dell'Università di Milano, Gaetano Paludetti, docente universitario e direttore dell'Unità operativa complessa di Otorinolaringoiatria del Policlinico A.

Gemelli Irccs - Università Cattolica, Celeste Condorelli, che continuerà ad essere l'Amministratrice delegata della società, Rocco Bellantone, preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Cattolica, e Nicola Lucarelli, avvocato. (ANSA).