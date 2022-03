Concorso Vigili del Fuoco 2022 per 300 posti disponibili

Il Ministero dell’Interno ha indetto un concorso pubblico per vigili del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, finalizzato alla copertura di 300 posti di lavoro.

La selezione è rivolta a candidati in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Per presentare la domanda di partecipazione c’è tempo fino al 28 marzo 2022.

REQUISITI.

Possono partecipare al concorso per vigili del fuoco coloro che possiedono i requisiti di seguito riassunti:

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti politici;

età non superiore ai 26 anni. Il limite di età è fissato in 37 anni solo per il personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, iscritto da almeno un anno negli appositi elenchi, in possesso degli altri requisiti previsti dal bando;

requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui al decreto del Ministro dell’interno 4 novembre 2019, n. 166 e successive modificazioni;

diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

qualità morali e di condotta di cui all’art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 nonché all’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

non essere stati espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati né aver riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o essere stati sottoposti a misura di prevenzione;

non essere stati destituiti da pubblici uffici o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione delle domande di partecipazione (ossia il 28 marzo 2022).

RISERVE.

Sui 300 posti di vigili del fuoco messi a concorso, operano le seguenti riserve:

il 45% dei posti ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate;

il 35% dei posti al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato nel bando di concorso, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio.

Coloro che intendano avvalersi di una delle suddette riserve devono dichiararlo nella domanda di partecipazione al concorso. I posti riservati, non coperti, sono conferiti, secondo l’ordine della graduatoria, agli altri candidati idonei.La domanda di partecipazione deve essere presentata per via telematica seguendo il link di seguito:

infhttps://concorsionline.vigilfuoco.it/home

Per maggiori informazioni e per consultare il bando completo:

https://www.vigilfuoco.it/aspx/page.aspx?IdPage=10325