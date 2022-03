Agnone-Maltempo e neve: Via Aquilonia marciapiedi impraticabili. Pedoni indignati

I disagi causati dalla neve non sono finiti. In via Aquilonia, strada statale che parte dal centro di Agnone, a traffico a scorrimento veloce, l'unico marciapiede posto su uno dei lati della strada, è completamente ricoperto di neve , alta svariati cm.

. I pedoni, la zona e' ad alta densità abitativa e collocata a ridosso del centro città, sono costretti a camminare al centro della strada, correndo seri rischi per la propria incolumità. Guarda il video

Al mattino in molti attraversano via Aquilonia, a partire dai bambini che si recano a scuola o gli anziani che con il carrello vanno a fare la spesa. Le segnalazioni sulla impraticabilità dei marciapiedi sono giunte numerose alla nostra redazione

Nella settimana appena trascorsa le condizioni meteo si sono caratterizzate da grandi nevicate, vento forte e maltempo, e per la settimana entrante, il meteo prevede ancora tanto freddo e neve, pertanto le temperature scenderanno sotto lo zero, perciò oltre la neve sarà presente su strada anche tanto ghiaccio e non essendoci il marciapiede libero, le persone incontreranno ancora più difficoltà rispetto al solito.

L'amministrazione comunale durante le nevicate, ha richiamato la cittadinanza alla responsabilità e al senso civico, cioè l'impegno di tutti nel salvaguardare la res pubblica, esortando i cittadini ad usare le pale per spalare la neve nei pressi delle proprie abitazioni

Il richiamo però ha senso solo se "spalare neve" significa farlo davanti l'uscio della propria casa se si è nelle condizioni fisiche tali da poterlo fare.Ma dal video si puo' osservare che il marciapiede che costeggia via Aquilonia è completamente ricoperto dalla neve alta svariati centimetri perchè i mezzi spazzaneve pulendo il fondo stradale accumulano la neve lateralmente, ed essendo una strada pubblica , non privata, tra l'altro a scorrimento veloce, con gli annessi marciapiedi, vanno ripuliti dalla neve dagli organi deputati a farlo, percio' il comune.

Altrimenti se i cittadini in un prossimo futuro si dovranno autogestire, non si ravvede l'utilità di eleggere i rappresentanti del popolo tenuti a governare paesi citta, nazioni, tra l'altro il comune i servizi ai cittadini non li eroga gratuitamente, i tributi servono per avere in cambio una resa, cioè i servizi.