Al teatro Savoia applausi e commozione per i solisti di Kiev

Concerto carico di emozioni quello di ieri sera al Teatro Savoia di Campobasso con I Solisti di Kiev. La serata si è aperta con l'inno dell'Ucraina e i saluti del presidente della Regione Molise Donato Toma, il quale con parole toccanti ha sottolineato il potere di condivisione della musica che "riesce ad accarezzare l'anima, facendo sentire la vicinanza al popolo ucraino, che ora è anche il nostro popolo. Vogliamo essere operatori di Pace pronti all'accoglienza" - ha concluso il presidente. Ha rafforzato il messaggio il vicesindaco e assessore alla Cultura Paola Felice, la quale nell'esprimere l'incredulità di quanto sta avvenendo, ha posto l'urgenza di una riflessione sul significato di democrazia oggi. Presenti in sala, con spirito di solidarietà e vicinanza, anche il senatore Fabrizio Ortis, il sindaco di Campobasso Roberto Gravina e il sindaco di Isernia Piero Castrataro.

L'orchestra dell'Ucraina, prima di suonare, ha voluto condividere la volontà di onorare, nonostante la sofferenza, questo impegno, "raccogliendo tutte le forze e mettendo il cuore in ogni nota di questo concerto per trasmettere un messaggio di speranza e di pace".

A chiudere i brevi saluti il direttore artistico dell'Associazione Amici della Musica di Campobasso, Antonella De Angelis, figlia del fondatore Walter, che ha sottolinea "come la forza della bellezza e della musica alla fine vinceranno sempre".