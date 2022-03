Casa riposo Bojano, stop licenziamenti. UIL e UIL TUCS: ora attendiamo gli atti consequenziali di revoca

Stop ai licenziamenti !!!

Dopo l’azione sindacale contro i licenziamenti, in queste ore il CDA della Casa famiglia di Boiano, guidato dal suo Presidente DON Franco d'Onofrio ,insieme al vescovo Bregantini che aveva assunto con noi l’impegno di tutelare i lavoratori , fanno marcia indietro, decidendo di bloccare la procedura di licenziamento. Ovviamente apprezziamo questa necessaria e saggia scelta di preservare i posti di lavoro nella struttura.

La UIL con la UIL TUCS sempre al fianco dei lavoratori, ora attendiamo gli atti consequenziali di revoca dei licenziamenti.

Finalmente può tornare la serenità tra le lavoratrici e i lavoratori ai quali va un profondo grazie per averci seguito nell’azione sindacale con grande coraggio e per aver creduto nella nostra organizzazione