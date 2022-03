Covid, al Cardarelli si puÃ² tornare a visitare i parenti stretti. Obbligatori Green Pass e FFP2

Da qualche giorno a questa parte è possibile tornare a far visita ai parenti ricoverati all'Ospedale Cardarelli di Campobasso.

Il direttore sanitario del Cardarelli Gabriele Amicarelli, in linea con la normativa, ha diramato le indicazioni operative ai direttori dei reparti e alla società di vigilanza. Ammessi solo parenti stretti, con Green Pass e mascherina FFP2, per un massimo di 45 minuti.

Tuttavia le regole variano da reparto a reparto. In alcuni di questi, infatti, oltre al Green Pass Rafforzato, è necessario anche effettuare un tampone entro le 48h precedenti alla visita. In altri, poi, è ammesso un solo parente stretto, se il ricoverato non è autosufficiente, e una certificazione che attesta di non essere in quarantena e di non aver avuto contatti stretti con positivi negli ultimi 14 giorni.

Non sono permesse visite nei reparti Covid.