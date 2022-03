PNRR "AttrattivitÃ  dei borghi storici", il comune di Vastogirardi ha presentato la propria candidatura

All'interno dell'investimento del PNRR denominato "Attrattività dei borghi storici", il comune di Vastogirardi ha presentato la propria candidatura, quale ente capofila, alla linea di intervento B, finalizzata alla realizzazione di progetti locali di rigenerazione culturale e sociale di almeno 239 borghi a livello nazionale, con risorse disponibili pari a 580 milioni di euro complessivi.

Il nostro progetto prevede tra le altre cose:

1. l'adeguamento funzionale ed impiantistico degli spazi della Congrega per lo svolgimento di attività e la fruizione di eventi musicali;

2. l'adeguamento impiantistico e l'ammodernamento tecnologico per la fruizione e l'allestimento multimediale del Museo del Volo dell'Angelo sito nell'ex lavatoio;

3. la rigenerazione dell'area del Casone per il potenziamento dell'offerta turistica ed il recupero dell'edificio rurale;

4. la riqualificazione dell'edificio in località San Nicola come info-point del sistema degli itinerari naturalistici;

5. la realizzazione di piazzole di sosta attrezzate per camper.

Partner dell'iniziativa saranno i comuni di Pietrabbondante e Chiauci. La richiesta di finanziamento complessiva è superiore ai 2 milioni di euro.