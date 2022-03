Decreto taglia prezzi, ipotesi sconto di 15 centesimi al litro alla pompa per benzina e gasolio

Muoversi rapidamente, «fare in fretta» per arginare la corsa delle bollette e dei carburanti con prezzi schizzati alla pompa. Questa la raccomandazione di Mario Draghi a Palazzo Chigi, nella riunione con i ministri dell’Economia e della Transizione ecologica e i capi di gabinetto sul cosiddetto decreto taglia prezzi. Ovvero, il pacchetto di misure che il governo intende mettere in campo per fronteggiare i rincari “al più presto”.

Taglio del prezzo di benzina e diesel

Per questo si punta ad approvare il pacchetto di misure in una riunione del Cdm che potrebbe tenersi già nella giornata di giovedì 17 marzo. Al Mef e al Mite si lavora alacremente all’intervento da mettere in campo, che passa dalla rateizzazione delle bollette al taglio del prezzo della benzina e del diesel usando l’extra gettito Iva sui carburanti di questi ultimi mesi. L’ipotesi è quella di uno sconto di 15 centesimi a litro alla pompa, sia per la benzina che per il gasolio, in linea con quanto fatto in Francia e con quel che si appresta a fare la Germania alle prese con la stessa emergenza.

Le posizioni dei partiti

Mentre continua il martellamento dei partiti che chiedono di tagliare in modo corposo i prezzi dei rifornimenti alla pompa. Il Pd propone di scendere “sotto i 2 euro al litro”, ben più quindi del taglio da 15 centesimi che si ipotizza in queste ore. Nel pacchetto elaborato dai dem, che vale però «dai 3 ai 4 miliardi di euro a trimestre», Antonio Misiani inserisce anche l’assegno energia lanciato dal segretario Enrico Letta, spiegando che si tratterebbe di fatto di ampliare la portata dell’attuale bonus sociale alzando il tetto Isee a 20mila euro. «Si passerebbe così da 2,5 milioni a 12 milioni di famiglie aiutate». Matteo Renzi sollecita invece il premier a un nuovo “Whatever it takes” ma energetico, per fissare «un tetto al prezzo del gas e della benzina perché altrimenti salta la fiducia degli italiani e si torna alla recessione nera energetico». continua https://www.ilsole24ore.com/art/decreto-taglia-prezzi-ipotesi-sconto-15-centesimi-litro-pompa-benzina-e-gasolio-AEen8TKB