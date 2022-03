Il sindacato proclama lo stato di agitazione dei settori della SanitÃ  Pubblica e delle Funzioni Locali del Molise

Il 25 Marzo le segreterie unitarie di FP CGIL, CISL FP e UIL FPL del Molise, nell’aderire alla Giornata Nazionale di Mobilitazione, hanno proclamato lo stato di agitazione dei settori della Sanità Pubblica e delle Funzioni Locali. Si è maturata tale decisione al fine di:

- protestare contro la scarsità di risorse per il rinnovo dei contratti nazionali; - per la mancata valorizzazione della professionalità del personale; - per l’assenza di un piano straordinario di assunzioni per la Sanità e le Funzioni Locali.

A tale scopo FP CGIL, CISL FP e UIL FPL hanno organizzato un presidio unitario dinanzi la Prefettura di Campobasso, con richiesta di incontro con il Prefetto o suo Delegato, per lo stesso giorno 25 MARZO 2022, dalle ore 10.30 alle ore 12.30. In sede di presidio saranno rispettate le distanze di sicurezza e le regole previste dalla normativa vigente in materia di contenimento della pandemia.

FP CGIL Molise -Amantini

CISL FP Abruzzo-Molise -Valvona

UIL FPL Molise -Boccardo

