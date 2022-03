Inaugurazione del nuovo anno giudiziario del Tar Molise. Fanelli: numeri poco confortanti, salgono i ricorsi e i contenziosi in materia sanitaria

Per nulla confortanti, se visti dal punto di vista dell'ente Regione, i numeri che emergono dalla relazione del presidente Nicola Gaviano in occasione dell’Inaugurazione del nuovo anno giudiziario del Tar.



In Molise, infatti, i ricorsi al Tribunale Amministrativo Regionale sono tornati ad aumentare: 413 quelli registrati nel 2021, di cui ben 264 contemplano una richiesta di misura cautelare collegiale.



Salgono i contenziosi in materia sanitaria che nello scorso anno sono stati addirittura 74 e che accomunano il Molise alla Calabria.



Ma un altro campanello d’allarme su cui riflettere riguarda i 15 ricorsi che nel 2021 sono stati relativi all’accesso ai documenti. E non solo perché l’innalzamento di questi numeri, come certifica il Tar “costituisce un segnale poco confortante sulla vocazione alla trasparenza della Pubblica Amministrazione (la quale non di rado resiste alle richieste di accesso del privato con una ostinazione degna di miglior causa)”.



Ma anche e soprattutto perché tra le amministrazioni più frequentemente convenute in giudizio, così come si legge nella relazione, troviamo sia la Regione Molise che l’Asrem.



Insomma, oggi anche dal Tar arriva un monito alla trasparenza e a un’azione amministrativa che sia capace di esporsi meno ai contenziosi e non metta, quindi, a rischio i diritti di cittadini!