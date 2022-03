Cucciolo abbandonato a Montecastelbarone, mascotte di Striscia la notizia. Che fine fanno i cani del tg satirico?

Cinque piccoli cuccioli erano stati abbandonati nell’agro di Agnone, in località “Montecastelbarone”. A prendersi cura dei cuccioli fu l'Associazione agnonese “SAMA – Salviamo Anime Mica Animali” per poi essere allocati in un ricovero per cani. Uno dei cuccioli abbandonati però e' stato molto fortunato, perchè selezionato dallo staff di Striscia la notizia per fare la mascotte dei conduttori del famoso TG satirico di Canale cinque

La domanda che molti si fanno è come vengono selezionati i cuccioli che arrivano poi ad animare la puntata col loro entusiasmo e la loro tenerezza. Ebbene: c’è una persona che prende contatto con alcuni canili in giro per l’Italia e, una volta trovata una decina di cuccioli, viene scelto quello che poi sarà presentato in televisione.



Per tutta la durata del programma il cagnolino è affidato alle cure di un addestratore, che se ne occupa e si preoccupa che arrivi puntuale per la registrazione (il che significa abbastanza in anticipo da superare indenne tutti i giochi e le coccole con tutte le persone che lavorano dietro le quinte di Striscia.

Spenti i riflettori, una volta cresciuti e addestrati, vengono affidati alle mani di famiglie che possano prendersene cura e riempirli di amore.. Il povero cucciolo agnonese abbandonato ha trovato il successo e l'amore.