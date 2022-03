Dimissioni presidente CPO La Selva, la maggioranza dei commissari: gestione monocratica, adesso subito al lavoro

Le evidenti frizioni all’interno della Commissione Pari opportunità della Regione Molise, hanno portato alle dimissioni della presidente Maria Grazia La Selva . Il fatto avvenuto a seguito della ‘Sfiducia’ da parte di otto componenti dell’organismo, fra cui la Consigliera di parità uscente Pina Cennamo e Aida Trentalance.

La fondatrice dell’associazione Liberaluna allora respinse al mittente le accuse di mancata condivisione delle scelte, ma lunedì 21 marzo la lettera delle dimissioni da presidente.

A tal proposito la maggioranza dei commissari della commissione CPO che ne aveva chiesto le dimissioni dichiara:

“La maggioranza dei Commissari, espressione di culture diverse, ringrazia la Presidente La Selva per aver accolto il loro invito a presentare le proprie dimissioni. Come già più volte rappresentato in Commissione e nelle sedi istituzionali, i lavori della Commissione sono stati intralciati dal mancato rispetto del regolamento che ha prodotto una conduzione monocratica di un organismo collegiale. Ne è conseguito uno stallo che ha impedito la realizzazione del programma previsto per la seconda metà del 2021 e la condivisione da parte dei Commissari della programmazione per la successiva annualità. L’assenza di programma non ha consentito i lavori di gruppo, quindi l’attività dei Commissari e neppure altre iniziative da loro proposte. I Commissari auspicano un rapido intervento del Consiglio Regionale che attraverso il suo Presidente metta questo organismo nella condizione di tornare a essere operativo nel più breve tempo possibile. ”