Incendio a Trivento: otto autobus distrutti dalle fiamme

Questa mattina 25 marzo, intorno alle ore 1.00, otto autobus delle aziende di trasporto molisane ATM e SATI sono andati a fuoco. I mezzi di trasporto erano parcheggiati nell'area del vecchio campo sportivo non più funzionante, antistante il nuovo campo di calcio, a Trivento (CB) .

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Campobasso e a supporto anche i vigili del fuoco della compagnia di Agnone. Presenti sul luogo anche i carabinieri della locale stazione.

L'incendio in breve è stato domato, ma otto dei dieci pullman in sosta sono andati completamente distrutti. Sulle cause che hanno provocato il rogo si sta ancora indagando, ma si ipotizza sia stato provocato da un guasto ad un circuito elettrico di uno dei pullman. Le fiamme favorite dal vento, si sono estese a tutti gli altri mezzi di trasporto.