Protocollo di intesa tra Anci Molise e Comitato Regionale Molise del Coni per il miglioramento della qualitÃ  della vita attraverso le attivitÃ  motorie, ricreative, promozionali e sportive.

Mercoledì 30 marzo alle ore 11:00 nella Sala Gialla della Provincia di Isernia, Via Berta, 86170 Isernia, tra l’ANCI Molise e Comitato Regionale Molise del Coni sarà siglato un protocollo d’Intesa volto alla realizzazione di sinergie per il miglioramento della qualità della vita attraverso le attività motorie, ricreative, promozionali e sportive.

Con questa Intesa, ANCI Molise si impegna a promuovere, nei confronti di tutti i Comuni Molisani, tutte le attività formative organizzate dalla Scuola Regionale dello Sport del Molise, offrendo supporto in termini di diffusione ai propri associati.

Al fine di realizzare e coordinare le attività previste per l’attuazione del Protocollo d’Intesa ANCI Molise e CONI Molise istituiscono un tavolo di lavoro permanente con lo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal protocollo d’intesa.

Lo sport è sinonimo di salute e costruire un'offerta adeguata, stimolante, capace di canalizzare questa tendenza è una grande opportunità per i nostri Comuni. Le manifestazioni sportive diventano quindi un importante volano per la valorizzazione dei territori e per la promozione dell'economia locale.

Cordiali saluti.