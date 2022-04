Sant'Angelo Limosano, Bambina scomparsa di cinque anni ritrovata viva e in apparenti buone condizioni

È stata ritrovata viva la bambina di 5 anni scomparsa nella notte tra il 2 e il 3 aprile da Sant’Angelo Limosano, in provincia di Campobasso. Lo si apprende da fonti di polizia. Finora non c’è nessuna informazione su cosa sia successo, solo qualche ipotesi. La più accreditata, seguendo le dichiarazioni dei famigliari, è che la piccola – di nome Nicole – avesse lasciato casa in serata e si sarebbe poi smarrita nella campagna intorno alla sua abitazione. Sarebbe uscita dalla finestra che affaccia sul piano terra di casa. La bimba "stava giocando", quando la madre le ha chiesto di mettere a posto i giocattoli, racconta all'Adnkronos il sindaco di Sant'Angelo Limosano, William Ciarallo. Poi "la mamma è andata a dare il latte al fratellino di un anno a mezzo e a metterlo nel letto. Quando è tornata nella stanza - dice sempre Ciarallo - non ha trovato più la bambina. Hanno trovato una sedia vicino alla finestra del piano terra e la finestra aperta''.

La piccola vive a Fonte San Pietro, piccola frazione del comune di Sant’Angelo. Sono subito partite operazioni di ricerca che si sono concentrate in una zona boschiva. Imponente il dispiegamento di mezzi per ritrovarla. "Da subito abbiamo cominciato a battere la zona e sono scattate le ricerche di vigili del fuoco, polizia, carabinieri e Guardia di Finanza e soccorso alpino", ha raccontato Ciarallo. Sul campo a scandagliare la zona anche "droni, un elicottero e i cani". I genitori della piccola sono "stati subito bloccati dai carabinieri. Bisogna capire cosa la abbia indotta ad andare via", dice il sindaco di Sant'Angelo Limosano. Fonte https://tg24.sky.it/cronaca/2022/04/03/bambina-scomparsa-sant-angelo-limosano-campobasso