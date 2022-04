Prefettura di Isernia, ritrovamento minore scomparsa: Vivo ringraziamento va rivolto a tutte le componenti del soccorso intervenute.

Alle ore 12.00 circa di oggi, mentre in Prefettura era in corso un vertice sullo stato delle ricerche in atto, è stata ritrovata la piccola Nicole Del Gobbo, la bambina scomparsa nella tarda serata di ieri dalla sua abitazione in Sant’Angelo Limosano.

Già nella notte, appena ricevuta la segnalazione, era stato immediatamente attivato il Piano provinciale di ricerca e contestualmente convocata in Prefettura una riunione tecnica con la partecipazione dei rappresentanti delle Forze di polizia – Questura, Comando provinciale dei Carabinieri, Comando provinciale della Guardia di Finanza, Polizia Stradale – del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, del Servizio regionale di Protezione Civile, della Provincia, del Servizio di emergenza territoriale 118 e del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, in costante contatto con il Sindaco di Sant’Angelo Limosano.

Come da Piano, veniva istituito, in prossimità del luogo della scomparsa, il Posto di Comando Avanzato a cura dei Vigili del Fuoco, con il contributo di tutti i suddetti soggetti coinvolti e in stretto raccordo con la Cabina di regia istituita in Prefettura.

La macchina dei soccorsi messa a punto sin dalle prime ore della notte, anche attraverso squadre di volontari e con l’ausilio di droni, unità cinofile e mezzi aerei, ha consentito di fronteggiare in maniera corale la complessa situazione.

Campobasso, 3 aprile 2022