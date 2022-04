Scontro frontale tra due auto: 35enne di Sant'Angelo del Pesco perde la vita

Incidente mortale sulla provinciale 84, in zona Gamberale. Un 35enne di Sant'Angelo del Pesco ha perso la vita: lo scontro frontale tra due automobili nel tardo pomeriggio. L'uomo viaggiava da solo, sull'altra macchina c'erano due donne, totalmente illese nell'incidente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Castel del Giudice che hanno fatto i rilievi del caso e che dovranno fare chiarezza sull'accaduto. Inutile l'intervento dei soccorsi: quando sono arrivati sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 35enne sbalzato fuori dalla sua auto.