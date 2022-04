Nozze d'oro per Lucia e Florindo. Gli auguri della famiglia

Oggi Lucia Longo e Florindo Cellilli raggiungono un traguardo epocale, festeggiano le nozze d'oro, ovvero 50 anni di matrimonio.

Era il lontano 5 aprile 1972 quando i due giovani , lei diciottenne e lui ventenne, convolavano a nozze nella chiesa di Santa Maria degli Angeli di Fontesambuco, frazione di Agnone (IS) La giovanissima coppia visse tra il luogo natio, Fontesambuco e la cittadina agnonese dove circa 33 anni fa aprirono una attività commerciale artigianale di pasta fatta in casa, Pasta all'uovo "da Lucia” dove è facile ancora oggi incontrare Lucia al banco vendita insieme ai figli Raffaele e Maurizio . La pasta all'uovo di Lucia è ben nota, non solo ad Agnone per la prelibatezza e la genuinità dei loro prodotti.

In questo importante anniversario, giungono a Lucia e Florindo, gli auguri per il prezioso traguardo raggiunto, dai figli Raffaele e Maurizio , le nuore Adriana e Donatella, i nipoti Dajana, Ylenia, Lydia e Emanuele e altresì, con l'auspicio di una ancora lunga e felice vita insieme per raggiungere la prossima tappa, le nozze di diamante, all'insegna dell'amore che li ha uniti finora e dell'amore che hanno profuso per la loro famiglia