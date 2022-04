Spopolamento: Contributi a chi apre attivitÃ  o si trasferisce. Avviso Comune di Scapoli per manifestazioni interesse

SCAPOLI, 08 APR - Arginare il fenomeno dello spopolamento attraverso incentivi economici.

E' l'obiettivo dell'Avviso per le manifestazioni di interesse pubblicato dal Comune di Scapoli in provincia di Isernia (606 abitanti Istat - gennaio 2021) che ha ricevuto per il triennio 2021-2023 attraverso il Fondo di sostegno ai Comuni marginali circa 114 mila euro.

E' rivolto a chi è interessato ad aprire, nel corso del corrente anno solare, attività commerciali, artigianali o agricole, mantenendole in esercizio per almeno 5 anni, e a coloro che intendono trasferire la propria residenza e dimora abituale. Il Fondo è finalizzato a favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche.

(ANSA).