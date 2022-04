Ucraina: Un Tir di SolidarietÃ  Caritas Trivento e Associazioni per ribadire vicinanza e solidarietÃ 

La Caritas di Trivento con la collaborazione Associazione nazionale Carabinieri - Nucleo Volontario e Protezione Civile di Agnone Trivento CONGEAV Volontari del SAE 112 Trivento Associazione ALPINI Trivento

organizza un TIR di solidarietà per i profughi dell’Ucraina carico di pasta, riso, zucchero, farina, passata o pelati di pomodoro, scatolami (tonno, piselli, fagioli, lenticchie, ceci …), a lunga conservazione; olio ( in bottiglie o lattine sigillate e con scadenza); prodotti per l’igiene personale, per il bucato e per le pulizie della casa; prodotti per persone allergiche; pannolini (taglie dal più piccolo al più grande) e salviette igienizzanti per bambini;

Medicine per bambini (Farmaci decongestionanti. Farmaci per influenza (paracetamolo - ibuprofene). Sciroppi mucolitici/ sedativi. Farmaci per diarrea. Fermenti lattici. Sali reidratanti. Lassativi. Antistaminici. Farmaci antispastici. Farmaci per otite. Multivitaminici. Prodotti per afte. Pomate cortisoniche. Pomate antistaminiche. Pomate antimicotiche. Prodotti per pediculosi) Latte in polvere per bambini, latte in polvere per bambini senza lattosio, alimenti per bambini. Articoli per la scuola: quaderni, penne, matite, gomme

Il TIR raggiungerà la città polacca di Pniewy e tutto il materiale sarà consegnato alle Sorelle Orsoline del S. Cuore di Gesù Agonizzante che, oltre ad accogliere famiglie profughe, hanno quattro comunità religiose nella terra dell’Ucraina. Punti di raccolta: Trivento: Caritas diocesana - Chiesa San Casto (dal lunedi al venerdi – escluso il mercoledi – dalle ore 9 alle ore 12 con preavviso telefonico: 0874.873230) Agnone: Oratorio parrocchiale – Parrocchia SS. Costantinopoli (dal 19 al 22 aprile, con preavviso telefonico: 348.65055086 Tempi di consegna: entro il 22 aprile.

Grazie per la vostra solidarietà. Andate, sulla strada dell'amore di Dio che racchiude l'amore del prossimo, sulla strada dell'umiltà e della santa gioia! M. ORSOLA LEDOCHOWSKA NON raccogliamo indumenti e giocattoli Info: 0874.873230 – caritastrivento@gmail.com – www.caritastrivento.it