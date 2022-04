Telemarketing, dal 31 luglio stop alle chiamate indesiderate anche sui cellulari: ecco come fare

Telemarketing aggressivo, c'è una data per lo stop. Dal prossimo 31 luglio, infatti, tutte le chiamate indesiderate non arriveranno più, né sui fissi né sui cellulari. Per dire addio alle telefonate invasive, tuttavia, sarà necessario registrarsi all'apposito Registro Pubblico delle Opposizioni: ecco cosa prevede la norma.

Telemarketing, il Registro Pubblico delle Opposizioni

Il Registro Pubblico delle Opposizioni è stato esteso due mesi fa anche ai cellulari. La norma è arrivata in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore tra dieci giorni, anche se ci sono dei tempi tecnici da rispettare per far sì che diventi pienamente operativa. Il Ministero dello Sviluppo Economico dovrà infatti stilare il regolamento tecnico con sistemi informatici specifici, oltre a completare le consultazioni con gli operatori.

Telemarketing, come richiedere lo stop alle chiamate indesiderate

Per evitare di ricevere chiamate indesiderate da call center e agenzie di marketing, occorre iscrivere il proprio numero di telefonia mobile nell'apposito Registro, a questo indirizzo . Sarà necessario inserire i propri dati e il numero di telefono cellulare, oltre a dare il consenso alla voce 'Dichiarazione di veridicità e informativa privacy'. Il sistema, a quel punto, invierà una risposta: se affermativa, vuol dire che il numero di telefono cellulare non era ancora iscritto al Registro. Se negativa, apparirà un riquadro rosso di avviso che segnala una precedente iscrizione. Possibile iscrivere nel Registro delle Opposizioni anche più numeri contemporaneamente, ma solo utilizzando il modulo elettronico sul sito della Fondazione Bordoni o inviando il modulo elettronico via e-mail.

Telemarketing, le nuove regole e le sanzioni

Sarà possibile anche chiedere di non essere contattati neanche dalle voci automatizzate con messaggi preregistrati. Iscrivendosi al Registro delle Opposizioni, saranno revocati in automatico tutti i precedenti consensi espressi in fase di registrazione ai servizi a cui è stata data l'approvazione. Per gli operatori telefonici sono previste sanzioni decisamente più severe in caso di violazioni, con multe fino ad un tetto massimo di 20 milioni di euro. Per denunciare una chiamata indesiderata, con la nuova norma al consumatore basterà indicare il numero di telefono da cui l'ha ricevuta. Prima dell'ultima riforma del Registro delle Opposizioni, la procedura era molto più complessa: l'utente avrebbe dovuto segnalare non solo il numero di telefono, ma diverse altre informazioni difficilmente reperibili e di dubbia attendibilità (gli operatori di telemarketing potrebbero anche fornire indicazioni false e l'utente difficilmente ha gli strumenti per verificarne l'autenticità).