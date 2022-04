Snai Alto Medio Sannio -Cercasi fotografo nell'ambito dell' "Organizzazione turistica integrata"

SNAI Alto Medio Sannio - POR MOLISE 2014-2020 - POC MOLISE 2014-2020, Asse V - Azione 5.3.1 Intervento C9 "Organizzazione turistica integrata nell'Alto Medio Sannio" - Determina a contrarre Consulenza Specialistica per attività di fotografo - per un importo di euro 8000

Consulente specialistico per la realizzazione di documentazione fotografica adatta alla realizzazione di prodotti di comunicazione ad uso turistico e nello specifico:

- servizio tradizionale e dove possibile attraverso l’utilizzo di droni delle principali mete di visita presenti nell’area della strategia Alto Medio Sannio;

- servizio tradizionale e dove possibile con l’utilizzo di droni dei centri storici e di particolari punti panoramici presenti nell’area della strategia Alto Medio Sannio;

- postproduzione e fornitura immagini su HD in alta risoluzione (300 dpi CMYK per la stampa - formato A3) e bassa risoluzione (72 dpi RGB per il Web);

vedi determinazione dirigenziale dell'11 APRILE 2022