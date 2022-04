ASREM: Servizio online per autocertificazione esenzione da reddito

Le esenzioni da reddito consentono al cittadino, che ne possiede il requisito, di ottenere l’esonero totale o parziale dal pagamento dei ticket.

A partire dallo scorso 1 aprile 2022, gli attestati di esenzione per reddito (E01, E02, E03, E04) in scadenza il 31 marzo 2022, sono stati rinnovati automaticamente per gli aventi diritto, in quanto comunicati dalla Agenzia delle Entrate.

Gli elenchi relativi ai certificati di esenzione sono immediatamente disponibili per i medici di medicina generale e per i pediatri di libera scelta che accedono a queste informazioni, per i loro assistiti, direttamente attraverso i software che utilizzano nel loro studio medico.

Coloro che non risultano inclusi nei citati elenchi e che ritengono di possedere i requisiti per usufruire dell’esenzione da reddito, possono autocertificare il proprio stato consapevoli che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, il rilascio di dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale.

Questa autocertificazione può essere fatta on-line in autonomia senza doversi recare presso uno sportello ASREM, mediante utilizzo dello specifico servizio on line al quale si accede con SPID o con CNS-TS o con CIE (Carta d’identità elettronica) al seguente link:

https://www.asrem.molise.it/2022/04/11/autocertificazione-esenzione-per-reddito/

Gli assistiti possono verificare attraverso questo servizio online anche la presenza o meno del proprio nominativo nell’elenco degli esenti.

In alternativa al servizio online, sarà possibile presentarsi allo sportello Esenzioni per reddito del Distretto Sanitario ASREM di appartenenza per effettuare la autocertificazione.

Si ricordano di seguito le quattro tipologie di esenzione da reddito attive:

E01 - per età inferiori a 6 anni o superiori a 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro;

E02 – disoccupati, e loro familiari a carico, con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico;

E03 - titolari di assegno (ex pensione) sociale, e loro familiari a carico;

E04 - titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni, e loro familiari a carico, con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio.

Campobasso, 12/04/2022