Agnone nella notte devastate fioriere pensili sul corso principale

Nella notte tra mercoledì e giovedì di ieri si è verificato un episodio di vandalismo. Su alcuni alberi di via Matteotti, nel centro di Agnone, erano stati posti alcuni vasi pensili per abbellire e decorare il corso con i fiori dai luminosi colori primaverili

Questi vasi con i fiori che non arrecavano alcun danno o fastidio, sono stati presi di mira. Come si vede dalle foto allegate e letteralmente spaccati e danneggiati. Il vaso pensile non e' una opera d'arte, e nemmeno ha un valore economico rilevante, ma la malvagità di alcuni si scatena non solo sulle grandi opere d'arte delle città, sui muri, sugli edifici scolastici, ma addirittura contro dei vasetti innocui che erano stati stati acquistati e curati da privati mossi da amore per il proprio paese e rispetto dell'ambiente.

Hanno strappato i fiori, rotto i contenitori e spezzato le corde che sostenevano i vasi. Si puo' definire vandalismo tale gesto? Il vandalismo viene cosi definito : “Tendenza a distruggere e guastare, per perversione maniaca, o per grossolana ignoranza o insensibilità, o anche per un'inconsulta esibizione di forza e malintesa spregiudicatezza ”

Azioni gravi che se fatte da minorenni assumono un significato sul quale gli adulti e le istituzioni dovrebbero interrogarsi