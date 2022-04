Tradizioni - I panettoni fatti in casa di nonna Lina

Quest'anno Nonna Lina, una dolce signora agnonese, ha superato se stessa. I suoi dolci pasquali tradizionali agnonesi , i famosi panettoni, non sono solo bellissimi da vedere, ma sono una prelibatezza. Naturalmente la lavorazione è tutta fatta in casa con prodotti locali. La preparazione casalinga dei panettoni agnonesi è lunga e laboriosa, e negli anni passati in ogni casa a Pasqua era tradizione preparare i panettoni. I panettoni si ponevano in lievitazione dentro le scatole grandi delle acciughe che venivano conservate di anno in anno.

Molte donne trascorrevano la notte senza dormire per controllare i tempi di lievitazione dei dolci, perche' appena raggiungevano il massimo, il panettone deve essere infornato. Le donne una volta li portavano al forno dentro il contenitore dove lievitava il pane, trasportandoli da casa al forno pubblico, sulla testa, dopo aver posto un panno arrotolato a mo' di cercine tra la testa e e la tavola. Comunque complimenti a nonna Lina!