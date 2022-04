25 aprile a Poggio Sannita, difesa della libertà e resistenza contro gli abusi sul territorio: inaugurato un parco giochi per bambini

25 Aprile festa della liberazione. Poggio Sannita apre la celebrazione pensando alle generazioni future e alla salvaguardia dei territori altomolisani e inaugura un parco giochi per i bambini. Presenti il sindaco, Giuseppe Orlando con la sua giunta, l'assessore regionale Vincenzo Niro, il sindaco di Agnone Daniele Saia, la responsabile dell'Istituto Omnicomprensivo di Agnone Tonina Camperchioli, le autorità religiose e civili.

Un 25 aprile significativo per la comunità di Poggio Sannita. Il sindaco Orlando nel suo discorso ha cosi commemorato la festa della liberazione:

"Il 25 Aprile ci ricorda che resistere è necessario, è un dovere, ieri come oggi, pertanto oggi come allora e' necessario resistere ad ogni sopruso o ingiustizia . Ovunque la giustizia e la dignità vengano attaccate, umiliate, distrutte, ora e sempre, è necessaria la resistenza. La pace serve a poco senza la resistenza, vigilare sui propri territori, assistere ai soprusi senza reagire, significa dare modo a chi vuole aggredire di fare quello che vuole” riferendosi all'impianto di compostaggio in programma sul territorio di Civitanova. E ha ribadito “ noi resisteremo in ogni modo, bisogna trovare il sistema per impedire questo scempio. Una resistenza senza armi, ma comincia la resistenza civica, che deve vedere la partecipazione di tutti i cittadini"

Il discorso del sindaco e' stato rafforzato dall'assessore Niro e dal sindaco di Agnone. “ L'impegno della regione e' quello di difendere con tutti i mezzi la libertà e gli abusi sul nostro territorio per impedire la fuga delle famiglie. Il parco giochi e' un messaggio forte , e' a difesa di questo territorio”

Guarda l'intervista all'Assessore Vincenzo Niro https://fb.watch/cCu-aUMyNN/

Guarda la diretta della cerimonia https://fb.watch/cCv7irCzww/