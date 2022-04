Facciolla: Oggi 25 aprile Ã¨ la festa dellâ€™antifascismo.

Oggi 25 aprile è la festa dell’antifascismo.



Si celebra ciò che ha dato vita alla nostra democrazia. C’è bisogno di dirlo e ricordarlo per vivere questa giornata all’insegna dell’unità e non delle divisioni.

Come ha sottolineato il Presidente Sergio Mattarella dal nostro 25 aprile deve partire un appello alla pace.

Alla pace, non ad arrendersi di fronte alla prepotenza.

Oggi più che mai appare necessario un appello alla memoria e al ricordo della lotta partigiana. In questo periodo di guerra in Europa è fondamentale rinsaldare il rapporto con il nostro passato, non dimenticando l’esempio dei nostri martiri, le donne e gli uomini che decisero di combattere dal lato giusto della storia, quello della libertà, sacrificando la loro vita.

Buona Festa della Liberazione a tutti.

Vittorino Facciolla