Romina uccisa a casa dal suo ex fidanzato: il cordoglio del sindaco di Cerro al Volturno, Remo di Ianni

Terribile tragedia ha sconvolto la comunità del piccolo paese di Cerro al Volturno (IS)

Romina de Cesare36 enne originaria di Cerro al Volturno è stata assassinata dall'ex fidanzato anche egli originario di Cerro al Volturno, Pietro Ialongo, che ha confessato l'omicidio della donna. L'uomo ha ucciso la ex a Frosinone: prima l'ha strangolata e poi finita con alcune coltellate. È quanto emerge da una nota congiunta diffusa dalle Procure di Frosinone e Latina. L'uomo è al momento in stato di fermo per omicidio volontario aggravato. Dopo l'omicidio Ialongo avrebbe tentato di togliersi la vita. Gli inquirenti hanno trovato anche un bloc-notes dove l'uomo aveva appuntato alcune frasi, tra cui la verosimile confessione del delitto: «Non volevo ucciderla. La amo».

Il sindaco di Cerro al Volturno esprime il suo dolore e il cordoglio e di tutta la comunità cerrese, sconvolta e attonita per una immane tragedia

Le dichiarazioni del sindaco Remo di Ianni

Non ci sono parole che possano contenere il profondo dolore che ha stravolto improvvisamente la vita di due famiglie, sconvolto quella di una intera comunità, ma soprattutto stroncato in modo così violento e inaccettabile la giovane vita di Romina, figlia della nostra comunità, conosciuta e amata da tutti, che non c'è più. E non c'è più per la cieca, assurda follia di un momento. Una tragedia di dimensioni incalcolabili che non può essere descritta né compresa appieno.

Da padre, provo a fare mio il dolore di un padre e di una famiglia che si vede portare via l'amore di una figlia in modo così barbaro. Da Sindaco provo ad interpretare il dolore anche della famiglia del presunto responsabile di un atto tanto efferato e quello dell'intera comunità.

Dolori che vanno compresi, accompagnati e rispettati nel modo più profondo.

La speranza è che mai più ci si debba trovare di fronte ad una simile tragedia.

Il Sindaco

Remo Di Ianni