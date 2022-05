Pure Agnone piange Doretta Coloccia la giornalista televisiva che ha intervistato il Molise sociale più vero

Ad appena 77 anni la giornalista campobassana Doretta Coloccia ci ha lasciati stamattina, mercoledì 04 maggio 2022, dopo una lunga e troppo sofferta malattia che, però, ha saputo affrontare davvero con molto coraggio e tanta fede religiosa. Fin dal 1991 era conosciuta in Molise e dintorni per il suo seguitissimo salotto televisivo “L’incontro” (prima su TeleRadioCampobasso, poi, divenuta Teleregione) dal quale in oltre venti anni sono passati tutti i protagonisti sociali nostri contemporanei, ma anche di altre parti d’Italia. Interviste settimanali di quasi un’ora che spesso venivano trasferite pure in cartaceo sul “Quotidiano del Molise” o su altri organi di stampa. Per tale sua attività di divulgazione e documentazione storica ha ricevuto numerosi premi e prestigiosi riconoscimenti, anche a livello nazionale.

Tramite l’Università delle Generazioni, ha lasciato, come sua eredità sociale, alcune centinaia di registrazioni (video-cassette e DVD) all’Archivio di Stato di Campobasso il quale acquisirà tale donazione appena verrà completato il trasferimento degli uffici e dei depositi nei nuovi e più ampi locali. Una documentazione unica e preziosa che non tutte le regioni italiane possono vantare. In quelle registrazioni video-magnetiche c’è il Molise più importante, dai politici agli artigiani, dai medici agli scrittori, dagli agricoltori agli emigranti, dal cuoco del Papa al re dei fagioli molisano-canadese, dai disabili agli sportivi, e così via.

Un particolare amore nutriva per l’alto Molise che frequentava assiduamente, sia come oasi naturalistica e l’arte dei paesi, sia per i tanti ammiratori e colleghi giornalisti di cui si era guadagnata la stima e l’amicizia. Adesso la piange, in particolare, pure Agnone dove si sentiva a casa per l’affetto che trovava ovunque, grazie anche alla sua solarità ed affabilità, sempre accompagnata dal marito Giulio Mite, cui va il più sincero cordoglio, così come ai figli e a tutti gli altri i familiari.