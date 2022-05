Palazzo San Giorgio, Consiglio monotematico su PO sanitÃ 

Il commissario Toma e il subcommisario Papa sono intervenuti, questa mattina, alla seduta monotematica del Consiglio comunale di Campobasso sul redigendo Programma operativo 2024-2024, che il governatore sta condividendo con il territorio e gli stakeholder.

Presenti anche l'assessore Pallante e i rappresentanti delle associazioni e delle organizzazioni della Consulta della sanità.

Come ribadito in occasione di altri incontri, Toma ha affermato che il Presidio ospedaliero del capoluogo di regione sarà confermato DEA di primo livello e conserverà gli attuali posti letto. Inoltre, è previsto un nuovo Piano assunzionale per il reclutamento di personale a tempo indeterminato.

Il commissario ha poi annunciato che un edificio comunale, sito in Via Gramsci, sarà demolito per costruire un nuova Casa di Comunità, dove sarà garantita la continuità assistenziale h 24.

Implementazione della medicina territoriale, ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, Centri dedicati ai malati di Alzheimer, ai disturbi dello spettro autistico e a quelli alimentari, integrazione funzionale con i privati sono stati gli altri temi affrontati da Toma, il quale ha chiarito che alla fase programmatica farà seguito quella operativa a cura dell'Azienda sanitaria regionale.

Il subcommissario Papa si è soffermato sull'importanza dell'informatizzazione e delle cure domiciliari, un nuovo modello che riduce l'ospedalizzazione e i costi in sanità.