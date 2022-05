Elezioni Comitati di quartiere. Ecco la lista di Agnone-Centro Storico

Dopo le riunioni propedeutiche tra amministrazione comunale e cittadini si è giunti alla composizione delle liste elettorali per i rappresentanti dei comitati di quartiere

Le candidature sono pervenute al comune entro il termine stabilito, il 6 Maggio 2022. Sono pronte le liste, ne pubblicheremo una al giorno. Oggi pubblichiamo la lista che rappresenta : Agnone-Centro Storico

Sono dieci i candidati , le liste prevedevano un minimo di sei candidature e in tutti i quartieri si e' candidato un numero più alto del previsto minimo. La partecipazione in tutti i quartieri compreso le contrade e' stata alta, con la partecipazione attiva di giovani e donne. L'occasione delle elezioni per i comitati di quartiere e' stato un momento di confronto tra amministrazione e cittadini e tra cittadini stessi, una vera partecipazione democratica partita dal basso. Si voterà il giorno 29 maggio e per ogni lista si può esprimere una sola preferenza e saranno eletti i primi tre candidati con il maggior numero di voti