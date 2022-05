Aree interne, Gambacorta a Isernia. Toma: maggiore coesione tra territori

Domenico Gambacorta, consigliere per la Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) del ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, è intervenuto, questo pomeriggio, all'incontro tecnico, presso la Sala consiliare della Provincia di Isernia, per illustrare i dettagli dell'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per servizi e infrastrutture sociali di comunità da finanziare nell’ambito del Pnrr.

Una grande occasione per i Comuni rientranti nella SNAI. Di qui, la necessità di creare un momento di confronto con i sindaci della provincia d'Isernia, iniziativa fortemente voluta dal presidente Toma e dal presidente Ricci. Presente alla riunione anche l'europarlamentare, Aldo Patriciello.

Quello di oggi è il primo di un ciclo di incontri, il prossimo dei quali sarà dedicato alla programmazione sanitaria. Toma ha parlato di un proficuo lavoro fatto sulla SNAI e di un deciso cambio di passo delle politiche governative a favore del Sud. L'Avviso in questione, come in generale tutte le misure del Pnrr, richiede grande progettualità e celerità nei procedimenti. Ha auspicato, pertanto, una maggiore coesione tra i territori, perché possano cogliere fino in fondo le opportunità del Pnrr.