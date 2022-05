Concorso Infermieri Asrem,135 ammessi su 2500 partecipanti: Fials: assenti le condizioni minime necessarie per il corretto svolgimento della prova"

Sulla vicenda del concorso Asrem per infermieri dopo che l'Asrem oggi ha reso noto che è stata pubblicata la graduatoria degli ammessi agli orali, interviene Carmine Vasile della Fials.

"Il sindacato è attonito e perplesso - afferma - nell'apprendere che solo 134 infermieri su 2.500 partecipanti siano riusciti a superare la prova".

"Non si può credere al fatto che la quasi totalità dei partecipanti - aggiunge - sia ignorante o non abbia i minimi rudimenti di cultura generale e specifica. Il dato invece conferma che non c'erano le condizioni minime necessarie per il corretto svolgimento della prova". Vasile per questo mette a disposizione l'ufficio legale del sindacato per avviare iniziative legali.