Ha dell'assurdo, ma è la cruda realtà. Continuano a depositare i rifiuti in strada in Vico Canale. Non è il primo episodio, era stato già segnalato il fatto alle autorità competenti e avevamo pubblicato la notizia anche attraverso questa testata giornalistica. Ma imperterriti, in violazione di ogni regola qualcuno continua a lasciare i rifiuti in strada. A questo punto nasce spontanea una domanda: Dove sono le autorità competenti al controllo?